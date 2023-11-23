طلال سلامة وجنات| ديو رومانسي باللهجة الخليجية ..فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - تغنت الفنانة جنات مع الفنان طلال سلامة باللهجة الخليجية في أغنية “يوم ميلادي”، والتي تم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل ديو يوم ميلادي لطلال سلامة وجنات

الأغنية من كلمات نهار، ألحان طلال سلامة، توزيع وسام وتقول كلماتها " في يوم ميلادي ابتدا حبي الجديد يا هلا بك يا عسى عمرك مديد يا هلابك يا حبيبي في حياتي هذا يومي ياحبيبي يوم عيد انا هايم في غرامك في هواك قصه العشاق بكتبها معاك علم العشاق ان الله كتبلي ابقى طول العمر عايش في رضاك خلني احيا معك طول العمر خلنا نكتب حكايتنا شعر ونرسم الاحلام في بحور الامل انا وانتا يا سناء ضي القمر بالمحبه جمع الله شملنا والوله والشوق والله ضمنا نملا هالدنيا سعاده بلا حدود ونرسم الفرحه رضاء في عمرنا

انضم الفنان طلال سلامة للإصدارات الغنائية الشتوية 2023، بميني ألبوم “العمر مرة”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

عدد أغاني ميني ألبوم العمر مرة طلال سلامة

تضمن ميني ألبوم العمر مرة 4 أغاني وهم “العمر مرة، بدعي ربي، محتار قلبي، ويوم ميلادي بمشاركة الفنانة جنات”.

أغنية العمر مرة من كلمات محمد المقبل، ألحان ياسين، توزيع سيروس، وتقول كلماتها “العمر مرة وكل العمر لك يا أغلى علي مني و أعز ما أملك لو قلت مهما قلت ما أوفي قليلك أنت الوحيد اللي يا حبني لك العمر مره و أحب مالي قربك يا غالي ولياك تنسى من.. لقلبك موالي زاد الحكي أو قل بيديك يبقى الحل مغنيني الله فيك عن باقي الكل العمر مره والوقت سراق أشتاق و تشتاق أنزل في قلبي وأسكن في الأعماق العمر مره والوقت سراق أشتاق و تشتاق أنزل في قلبي (انت) وأسكن في الأعماق ما أحسب أنا حساب غيرك إذا غاب حتى أهلي و ناسي أحسبهم أجناب ”.