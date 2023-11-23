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بالصور.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "السرداب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "السرداب" ، والمفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت رانيا الصور، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال، من مسلسل "السرداب" ١٩٤٣".


يذكر أن مسلسل "السرداب" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، و أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمد رضوان.

على جانب آخر تنتظر رانيا يوسف، عرض مسلسلها "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة "أون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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