بالصور.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من كواليس مسلسل "السرداب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "السرداب" ، والمفترض عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت رانيا الصور، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "قريب هتنورونا في بنسيون دلال، من مسلسل "السرداب" ١٩٤٣".



يذكر أن مسلسل "السرداب" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، و أحمد حاتم، وآية سماحة، ومحمد رضوان.

على جانب آخر تنتظر رانيا يوسف، عرض مسلسلها "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة "أون".