السقا والفخراني في فيلم تسجيلي باحتفالية دعم مصر للقضية الفلسطينية بحضور السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيمت مساء اليوم الخميس احتفالية دعم مصر لـ "فلسطين" وذلك في استاد القاهرة الدولي بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والعديد من الشخصيات العامة.

وخلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي خاص بالاحتفالية وشارك في بطولته عدد من النجوم المصريين منهم الفنان الكبير يحيي الفخراني، والفنان أحمد السقا، و شارك "الفخراني" بالأداء الصوتي، إلى جانب الفنان أحمد السقا الذي ظهر خلال الفيلم وعلق قائلا: "في البداية كلنا مستغربين، تسليح الجيش والفلوس اللي بتتصرف على الجيش، لكن دلوقتي بس عرفنا ليه بنصرف على التسليح وعلى الجيش وإن شاء الله مصر اللي جاي احلى بكتير".

وحرص العديد من النجوم مؤخرًا على دعم القضية والشعب الفلسطيني على طريقتهم حيث منهم من قرر إلغاء حفلاته الغنائية تضامنًا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهكات من قبل الكيان الصهيوني، ومنهم من كشف عن عدم إلغاء حفلاته الغنائية بسبب إلتزامه بالتعاقدات وفضل التبرع بأرباح هذه الحفلات لصالح الشعب الفلسطيني، كما قام أحد الفنانين بالكشف عن عدم إلغاء جولته الغنائية خارج مصر في محاولة لزيادة الوعي ومعرفة الشعب الغربي أكثر بالقضية الفلسطينية.

يذكر أن الفنان أحمد السقا ينتظر عرض أحدث أعماله التليفزيونية وهو مسلسل "جولة أخيرة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.



