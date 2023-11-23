بطلة "سره الباتع" رانيا التومي أمام سفح الأهرامات في الجيزة وتعلق: "في أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شاركة الفنانة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي متابعيها صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضحت خلالها تواجدها في مصر وحرصت على زيارة أهرامات الجيزة خلال جولتها السياحية هناك.

وظهرت "رانيا" بالصور أمام سفح الأهرامات والتقطت عدد من الصور التذكارية هناك وعلقت عليها قائلة: "في أم الدنيا".

وكان أول ظهور للفنانة رانيا التومي في الدراما المصرية ضمن أبطال مسلسل "سره الباتع" وجاءت مشاركتها بناءً على اختيار المخرج خالد يوسف ضمن كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد فهمي، حسين فهمي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، حنان مطاوع، وهي رواية للكاتب الكبير يوسف إدريس وسيناريو وحوار خالد يوسف.

رانيا التومي هي عارضة أزياء ومذيعة تلفزيون تونسية ولدت في 27 يناير، وحازت على لقب ملكة جمال الطقس في قناة "نسمة"، درست في جامعة علوم الحاسب وادارة الحرم الجامعي منار، بدأت مسيرتها في عام 2014 بمسلسل "ناعورة الهواء"، ومسلسل "مشاعر" عام 2019، مرورًا بالجزء الثاني من مسلسل "مشاعر" عام 2021، واخيرًا بمسلسل "16-16" بنفس العام.