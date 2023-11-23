"بكيت 3 أيام".. أول تعليق من نجوى إبراهيم بعد تصدرها التريند



محمد اسماعيل - القاهرة - بعد أن تصدرت الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم الشهيرة بـ"ماما نجوى" التريند خلال الأيام القليلة الماضية.

بسبب ردها على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا ومطالبة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتزالها، وذلك خلال تقديمها إحدى فقرات برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي يذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم".

ظهرت "ماما نجوى على برنامجها وقالت: "الاسبوع اللي فات حسيت اني غلطت جدًا أنا من النوع اللي مش شكاي، واللي أنا قولته مش شكوى دي كانت مشاركة، بس لما روحت قعدت يومين تلاته أبكي، لقيت فيه ناس كتير جدًا مليانه حب، وكمية الدعوات اللي اتقالتلي دا أنا لو هيقطعو أيدي بيتهيالي مش هتتقطع من كتر الدعوات، رب ضارة نافعة فعلًا".

وتابعت: "لكن قعد أقول ليه أنكد عليكوا ما كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع اقول كدا ما الموضوع دا بقالو شهرين تلاتة، وبجري فيه لوحدي ومعايا ولادي ومعايا وعيلتي، لكن ميصحش أقول كدا، لكن زي ما أنا زعلت عشانكو ، زي ما فرحت ان انا فضفضت، لا واحلى حاجة ان الواحد يتكلم مع اللي بيحبو، مع إني دايما بقول احذر الفضفضة، وهخاف من الخائن".