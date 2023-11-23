شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى شادية ومنير وشيرين وأنغام تبث الحماس في نفوس المشاركين بمؤتمر تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت أغانيات الراحلة شادية ياحبيبتي يامصر والكينج محمد منير يافلسطيني وشيرين عاشت مصر وأنغام حلفونا وحسين الجسمي، الحماسة في نفوس المشاركين في مؤتمر تحيا مصر.

شهدت فعاليات مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "رسالة عرفان" للحديث عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الفيلم العديد من رسائل المواطنين من مختلف الطوائف والفئات، للتأكيد عن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بناء وتنمية الدولة خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومصارحة أبناء الشعب المصري فى مواجهة التحديات وبناء الانجازات، وحماية الدولة المصرية وغيرها الانجازات المختلفة والجهود الكبيرة فى مواجهة المشاكل داخل الدولة.