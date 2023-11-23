شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز المرشحين لفيلم Scream 7 بعد انسحاب ميليسا باريرا وجينا أورتيجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت سلسلة "Scream" نجمتين هذا الأسبوع، وهما ميليسا باريرا وجينا أورتيجا، مما يضع الجزء السابع من السلسلة في مشكلة إبداعية، وفقا لأحدى العاملين على الفيلم الجديد، لكن وفقا لـ Variety، سيعمل الآن جيمس فاندربيلت وجاي بوسيك، مؤلفا الجزأين السابقين من فيلم "Scream"، على مسودة جديدة لتقديمها إلى صانعي الأفلام.



ميليسا باريرا وجينا أورتيجا

لكن الجزء الجديد من سلسلة Scream سيحتاج إلى العثور على أبطال جدد، وأشار مصدر آخر إلى أن أورتيجا وباريرا وقعا على فيلمين من أفلام " Scream "، وأوفيا بتلك الالتزامات بالجزأين الخامس والسادس، وكانوا سيحتاجون إلى عقد صفقة جديدة للجزء السابع.

ولهذا يطرح السؤال عن الشخصيات التي سيتم إضافتهما إلى الجزء السابع من سلسلة Scream ، تحتوي السلسلة السينمائية على مجموعة من الشخصيات التي لا تزال على قيد الحياة أو يمكن إحياؤها، ومن بين هؤلاء الشخصيات هما الممثلتان نيف كامبل وكورتني كوكس.



نيف كامبل وكورتني كوكس

حيث ظهرت كامبل في فيلم "Scream" لعام 2022، لكنها اختارت عدم العودة في "Scream VI" لعام 2023 بسبب نزاع على الراتب، ويحرص المنتجون على رؤيتها تستعيد شخصيتها الشهيرة سيدني بريسكوت.

وقد يكون الاحتمال الآخر هو الممثل العالمى باتريك ديمبسي، الذي قام بدور في فيلم "Scream 3" عام 2000.



باتريك ديمبسي ونيف كامبل

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، هذه الاحتمالات هي من ضمن قائمة الأمنيات لصناع الجزء السابع من سلسلة Scream، لخروجهم من الأزمة التي وجدوا أنفسهم فيها.

وكان من المقرر أن يطرح فيلم "Scream 7" بدور العرض في عام 2025، ألا انه من الممكن تأجيله بسبب الأحداث الجارية.