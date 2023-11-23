شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الأردنى رامى الخالد إثر تعرضه لأزمة قلبية وديانا كرزون تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان الأردني، رامي الخالد بعد تعرضه لأزمة قلبية، ونعت الفنانة ديانا كرزون رحيله وكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "الأخ والصديق صاحب القلب الطيب الفنان الأردني رامي الخالد في ذمة الله، صدمه كبيرة، لاحول ولاقوة الا بالله، رحمة الله عليك، عزائي الى عائلته الكريمة والوسط الفني الأردني".



ديانا كرزون تنعي رامي الخالد

الفنان رامي الخالد عضواً بنقابة الفنانين الأردنيين‏ وقدم العديد من الالوان التراثية، وشارك مؤخراً في مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسبق ان شارك في مهرجانات محلية وعربية ودوليه،

بدأ مسيرته بنجاح وهو بعمر 16 عاما، عندما شارك في مهرجان الأغنية الوطنية، وحصل على المركز الأول، فيما كانت أغنية "الطيب طيبك" من كلمات الشاعر حبيب الزيودي، وألحان إميل حداد هي التي شكلت علامة فارقة في مسيرته الغنائية.

وأصدر الفنان الخالد البوماً باسم "غالية" يوجد فيه عشر اغانى وسجل اغنية "وحدك" في الجزائر من الحان نابولي فاضل وتمت مقابلته في التلفزيون الجزائري على القناة الاولى والثانية والثالثة، وشارك أيضا مع رئيس انتاج بلدية الرويشد في اغنية كل المحبة اخراج رائد عربيات، وشارك في العراق مرتين، وشارك في اوبريت "البراءة يا رسول الله" من انتاج نضال الخزاعلة، وشارك في اوبريت "اردن الشومات"، وغنى الفنان الخالد اوبريت "دار السلام" ، "الاردن غير".