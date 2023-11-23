أحمد خميس ينهار بالبكاء بعد انفصاله عن مشاعل الشحي

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الإعلامي الإماراتي أحمد خميس أنه وزوجته مشاعل الشحي انفصلا.



ولم يأت هذا الإعلان بطريقة هادئة بل ظهر في عدة مقاطع فيديو وكان في إحداها قد دخل في نوبة بكاء معرباً عن مشاعره الحزينة والألم التي يعانيها جراء فقدانه شخصًا يحبه، وقال :"الصعوبة تكمن في أنك تحب شخصًا بكل قلبك وتفعل المستحيل من أجله، وتفكر فيه طوال الوقت وتسعى لإسعاده… إنه أمر صعب جدًا"

وقد أحدث خميس ضجة كبيرة على منصات مواقع التواصل بسبب انفعاله هذا في مقاطع الفيديو، وقد انقسم المتابعون بين من اعتبر أنه بالغ في ردة فعله وآخرون تفهموا مشاعره الحزينة.

وفي فيديو آخر وهو في حالة تأثر: “شعرت أن قصتنا لن تكتمل، لكني أغلقت عيني عمدًا وأحببتك بكل مشاعري، تجاهلت جميع العلامات".

وأكد أيضًا أن انفصاله عن مشاعل الشحي أثر بشدة على حالته النفسية، وأضاف قائلاً: “لن أنسى لحظات انهياري وبكائي لمدة ثلاثة أشهر… شعرت أن قصتنا لن تكتمل، لكنني أغلقت عيني عمدًا وأحببتك بكل مشاعري، وتجاهلت جميع العلامات… والآن أجلس هنا وأتساءل هل كانت علاقتنا بهذا القدر من الهشاشة؟ أم أن هناك علامات صادقة لهذا المستوى من الاهتزاز؟”.