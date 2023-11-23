ديميت أوزديمير ساحرة بإطلالة عصرية قبل خروجها للسهر-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لا شك بأن النجمة التركية ديميت أوزديمير هي واحدة من أكثر النجمات شهرة وكذلك إثارة للجدل ومتابعة من قبل الأتراك والعرب وحتى الغربيين على حد سواء.



وقد لفتت ديميت الأنظار إليها بعد ظهورها الأخير من خلال مجموعة صور نشرتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي التقطتها بنفسها.

وارتدت ديميت فستاناً أسود من الساتان بقصة غريبة تميز بأنه واسع من القسم العلوي ومع فتحة تحت القبة بكمّين واسعين أيضاً أما من الخصر نزولاً فجاء بحزام من نفس القماش مبروطاً عند الخصر وبقصة حادة تدلت من الجانبين وقد رفعت ديميت شعراها لأعلى وانتعلت حذاء أسود أنيقاص عالي الكعب ثم في صورة ارتدت سترة جلدية كاجوال لتقيها من البرد.

ونالت إطلالة ديميت إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على اختيارها العصري للموضة.