ميرنا وليد - بيروت - أثارت جنى دياب إبنة الفنان المصري عمرو دياب جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعربت عن دعمها القضية الفلســ طينية بطريقة مثيرة للجدل.

وفي التفاصيل، فقد نشرت جنا عمرو دياب عبر حسابها عدة صور ظهرت فيها وهي تشرب من قنينة نبيذ برفقة صديقتها.

وأعلنت جنا عبر منشورها دعمها الكامل للقضية الفلســ طينينة، وهو ما عرّضها للانتقاد من الجمهور.

وبعد ذلك قامت جنا بحذف الصورة من حسابها، بعد تعرضها لموجة واسعة من الانتقادات.

وتسببت هذه الصورة لها في حالة من الهجوم الشديد، وقام رواد صفحتها بمهاجمتها مطالبينها بحذفها، فيما هاجمتها إحدى رواد صفحتها قائلة: "يا نهار اسود ومنيل دا الاب مصري والام سعودية".

كانت هذه تفاصيل خبر جنا عمرو دياب تحذف صورتها الأخيرة بعد تعرضها للتهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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