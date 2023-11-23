حمو بيكا يعتذر للمتابعين عن طرح 3 أغان مع علي قدورة:" اتسجلت قبل الاعتزال"

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان الشعبي المصري حمو بيكا على طرح ديو يجمعه بالفنان المعتزل علي قدورة بعنوان "خطر".



ونشر حمو بيكا صورة للبوست الدعائي للأغنية، وعلق كاتباً : " احنا بنقدم اعتذار رسمي ليكم جميعاً على أن فاضل 3 اغاني تم تسجيلهم قبل اعتزال علي قدورة، الاغاني دي المفروض هتنزل الايام اللي جايه، ومن بعدها مش هيكون فيه أي اغاني تانيه لـ علي قدورة، خالص، مع احترامنا الكامل لقراره بشأن الاعتزال، و ربنا يثبته يا رب".

وكان الفنان علي قدورة، أعلن اعتزاله الفن نهائيًا، مؤكدًا أنه سيبدأ من مرحلة الصفر مرة أخرى، وذلك من خلال نشره منشور عبر حسابه الشخصي ، كتب عليه: السلام عليكم في يوم جمعة مبارك.. أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي.

وتابع: "أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا، ويارب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني".

وأضاف: "يارب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك، ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضى لأهلي، ومش عارف هيبقي الصح إيه وهبقي لا امتلك إلا صفر، وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي، وربنا كريم وكبير وغفور رحيم".