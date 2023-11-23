نسرين طافش تبدأ تصوير «بنقدر ظروفك» قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - تتعاون الفنانة نسرين طافش، مع أحمد الفيشاوي على بطولة فيلم "بنقدر ظروفك"، إذ مقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويضم مجموعة من النجوم .

يضم فيلم "بنقدر ظروفك" عدد من النجوم، وأبرزهم: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، ابرام سمير، طاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

وكانت نسرين طافش، انتهت من صوير فيلمها الجديد بعنوان “السيستم”، ويشاركها بطولته النجم طارق لطفى، الفنان أحمد الفيشاوي، مقرر أن يطرح بداية العام الميلادي الجديد 2024.

يضم فيلم "السيستم" مجموعة من النجوم، أبرزهم:" أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق، تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى لايت.

آخر أعمال نسرين طافش

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، فيلم “اخي فوق الشجرة”، والذي عرض بداية العام 2023، وشاركها بطولته الفنان رامز جلال.

وتدور أحدث الفيلم في إطار كوميدي، حول شاب انطوائي يدعى علاء، والذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب مع مجموعة من المفارقات الكوميدية.​

مسلسل "أخي فوق الشجر" من بطولة الفنان رامز جلال، وشارك فيه كلًا من: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أخي فوق الشجرة من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.