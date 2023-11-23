قصور الثقافة تناقش «تطوير الذات»

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى أولى فعاليات الورشة التدريبية «بناء الإنسان» التى تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، «أونلاين»، بهدف تطوير خبرات ومهارات العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة، وذلك حتى نهاية شهر نوڤمبر الحالى.

شهد اليوم الأول محاضرة تناول خلالها د. شريف أبوفرحة- مدرب التنمية البشرية، كيفية تطوير الذات، مشيراً إلى أن الإيمان باستمرارية التغيير يعد أهم دروس الحياة التى تساعد على النجاح فيها.

وأضاف أن الإنسان يمكنه تغيير الأمور المتعلقة بالمستقبل، أو اليوم الحاضر، ولكنه لن يتمكن من تغيير الماضى الذى انتهى، لذلك عليه أن يقدر كل لحظة من لحظات حياته، ويستمتع بها قدر المستطاع، فالحياة مستمرة ولا تقف على الماضى، وكل ما عليه فعله هو الاستفادة من الخبرات التى اكتسبها فى حياته الماضية.

وأكد فى ختام حديثه ضرورة التواصل مع الآخرين بفاعلية، ومحاولة فهم الحياة، من أجل تنمية القدرة على الإبداع والابتكار، وتعزيز خبرات الفرد العملية والحياتية.