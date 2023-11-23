بعد اعتزاله.. حمو بيكا يعلن عن 3 أغاني مع قدورة: "مفيش أغاني ليه تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا عن طرح عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة والتي تعاون خلالها مع المطرب المعتزل علي قدورة وذلك قبل اعلانه مؤخرًا اعتزال الغناء.

ونشر "بيكا" صورة لهما سويًا عبر استوري حسابه على "انستجرام" وعلق قائلا: "احنا بنقدم اعتذار رسمي ليكم جميعًا على أن فاضل 3 أغاني تم تسجيلهم قبل اعتزال علي قدورة، الأغاني دي المفروض هتنزل الأيام اللي جاية ومن بعدها مش هيكون فيه أي أغاني تانية ل علي قدورة خالص، مع احترامنا الكامل لقراره بشأن الاعتزال وربنا يثبته يا رب".

وقرر "قدورة" اعتزال الغناء بصورة ظهر خلالها مرتديًا ملابس الإحرام ويقف أمام الكعبة وعلق: " السلام عليكم في يوم جمعة مبارك ، أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهاردة، فيه حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي".

كما تبرأ من أغانيه وكل الأعمال التي قام "أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي و بعلن اعتزالي عن مجال الأغاني نهائياً، ويا رب سامحني على أي حاجة أناعملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني"

علي قدورة قدم مع عدد من نجوم أغاني المهرجانات بينهم: حمو بيكا وحسن شاكوش، الكثير من الأغاني التي حققت رواجا بين محبي هذا اللون الغنائي، ومن بينها: وداع يا دنيا وداع، رب الكون ميزنا بميزة، ومزاجي رايق.