بعد حكم بالسجن عام .. أول منشور من محمد رمضان مع نجله في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله تواجده في مكتبه بمدينة الرياض وكشف أن من يصور الفيديو هو نجله "علي" الذي قام بتصوير والده إلى جانب سيارته الفارهة، واخذ جولة داخل المكتب.

وعلق "رمضان" على الفيديو قائلا: "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض، ابني جه معايا المكتب قلت له قوم صور فيديو ولو عجبني هعملك مرتب، أنا بصراحة عجبني الفيديو وعملت له جميل راتب الله يرحمه، هو ده الفيديو اللي صوره علي باشا".

وتم الحكم على محمد رمضان بحبسه سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير، وقال "رمضان" أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك وعلق في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي "انستجرام": "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه وأنا مالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

واستكمل: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي و الفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم مستورة"، وكانت الجهات المختصة حجزت على 6 ملايين جنيه بحساب الفنان محمد رمضان، تنفيذًا لحكم نهائي بالتحفظ على أمواله.

يذكر أن محمد رمضان يحيي حفلًا ضخمًا مساء غدًا الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض".