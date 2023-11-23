شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسينى: ألعب دور شر مركب لأول مرة فى بطن الحوت بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفنان حسام الحسيني للتمثيل مرة أخرى بعد توقف أكثر من 7 سنوات، وذلك من خلال مسلسل بطن الحوت قصة وإخراج احمد فوزي صالح وبطولة محمد فراج، وباسم سمره، وأسماء أبو اليزيد، وسماح أنور، ويوسف عثمان، وعصام عمر وآخرون.



حسام الحسيني ويوسف عثمان



حسام الحسيني وباسم سمرة ومحمد فراج



حسام الحسيني ومحمد فراج



حسام الحسيني



حسام الحسيني وعصام عمر



حسام الحسيني وأحمد فوزي صالح صالح

من جانبه قال حسام الحسيني، إن الدور استفذه جدا لأنه لأول مرة يلعب دور شر، فهو دور مركب و صعب وأضاف حسام، "كلمني علي الدور شاهين الكاستينج دايركتور وقلتله انت متأكد عايزني انا في الدور ده و رحت قابلته و قابلت المخرج أحمد فوزي لأول مرة و حبيت طريقته جدا الله انا متفائل جدا بالدور و بالمسلسل ان شاء الله يعجب الناس ".

وأشار حسام إلى أنه كان متوقف عن التمثيل لأنه أراد التركيز في مؤكدا، إن مجموع مشاهدات أعماله في الفيديو كليب تعدي المليار و النصف، مشيرا إلى أنه تعامل مع نجوم عالميين.