ما صحة مشاركة ماجد المصري مع غادة عادل بهذا العمل في رمضان ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن تعاقد الممثل المصري ماجد المصري على مسلسل "صيد العقارب" الذي تشارك فيه الممثلة غادة عبد الرازق، ونفى ماجد المصري، كل ما تردّد حول هذا الأمر، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.



يُذكر أن ماجد المصري يشارك في رمضان القادم بمسلسل "محارب" الذي يقوم ببطولته الممثل المصري حسن الرداد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلالها حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه "عزيز محارب"، من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، ويواجه العديد من الأزمات خلال الأحداث.

ويشارك في المسلسل عدد من الممثلين، بينهم: كريم عفيفي، محمود البزاوي، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ونور محمود، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.