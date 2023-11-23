بالفيديو- الفنان الطفل محمد أسامة يغني " كنت هنا " تضامنًا مع فلســ طين أمام الرئيس السيسي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان الطفل المصري محمد أسامة في فعالية "تحيا مصر. . استجابة شعب تضامنًا مع فلســ طين"، التي أقيمت اليوم في إستاد القاهرة الدولي.

وغنى محمد أسامة أغنية "كنت هنا"، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلســ طينيين تحت القصف الإسرائيلي. وتقول كلمات أغنية "كنت هنا": كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء من بعيد تنظر لنا .. نبدو وكأننا .. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا دمرت أحلامنا كل يوم كنا يوم .. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم وأقيمت فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين" برعاية وحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإستاد القاهرة الدولي، وسط احتشاد الآلاف من المواطنين المشاركين في الفعالية الجماهرية الكبرى بمدرجات إستاد القاهرة.

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