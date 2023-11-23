شريف منير يعلن تغيير موعد مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري شريف منير عن تغيير موعد عرض مسلسله الجديد "وبقينا اتنين"، ليكون الموعد النهائي لعرض أولى حلقات المسلسل يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم بدلا من 24 تشرين الثاني.



وكتب شريف منير : "بقينا إتنين .. إنتاج كريم أبو ذكري .. تأليف أماني التونسي .. إخراج طارق رفعت" ..

ويواصل صناع مسلسل "وبقينا اتنين" تصوير أحداث العمل، تمهيدا لعرضه مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل .

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة الممثل شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.