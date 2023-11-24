الحكم على محمد رمضان بالسجن سنة.. إليكم تفاصيل القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة في جنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابياً بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

وكان رمضان قد نشر من خلال حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بياناً قال فيه إن الدولة تحفّظت على أمواله المودعة في أحد البنوك.

وأضاف: “صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي… الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم… مستورة”.

بينما كتب رمضان تعليقاً على الفيديو: “أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.

وقال مصدر مصرفي مسؤول إن التحفظ على أموال محمد رمضان جاء بعد صدور حكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أمواله في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، وأضاف المصدر “أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم”.

من جهته، أصدر البنك الشهير بياناً، قال فيه: “بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتزاماً بالسرّية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظّمة للعمل المصرفي، بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه بأنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرّح لها قانوناً بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل في البنك توجب إبلاغ العميل بذلك”.

وأكد البنك أنه لا يحجز على حساب عميل أو يمنعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم صادر عن جهة قضائية.