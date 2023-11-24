الملك تشارلز يقلد فرقة “بلاك بينك” تحصل على أعلى وسام بريطاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مميزة، قلد الملك تشارلز فرقة الفتيات الكورية الجنوبية «بلاك بينك» أعلى الأوسمة البريطانية، بحضور الرئيس الكوري وزوجته، اللذين يقومان بزيارة دولة إلى لندن. جاء هذا تكريماً لدورهن المتميز في مؤتمر الأطراف، المعني بالتغير المناخي «كوب 26»، الذي عقد في غلاسكو باسكتلندا عام 2021.

ومنح الملك العضوات الأربع: جيني وجيسو وليزا وروز، رتبة ضابط في وسام الإمبراطورية البريطانية، خلال حفل خاص أقيم في قصر باكنغهام، حيث تألقت العضوات بفساتين مذهلة، أظهرت أنوثتهن وأناقتهن. وبدت عضوات الفرقة، التي يتابعها عشرات الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، فرحات وفخورات بهذا التكريم أثناء تسلم أوسمتهن.

ولاقى هذا التكريم ردود أفعال إيجابية من قبل محبي «بلاك بينك» حول العالم، وانتشرت في الفضاءات الرقمية التعليقات المهنئة، حيث أعرب المعجبون عن فرحتهم واعتزازهم بتقدير الفرقة المتميزة. تفاعل المعجبين مع الحدث لم يكن بالكلمات فحسب، بل تجلى أيضاً في تداول صور وفيديوهات لحفل التكريم. كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات واسعة لتهنئة عضوات الفرقة، ومدح موهبتهن الاستثنائية.

ويعد هذا التقدير الرسمي على المسرح العالمي إضافة قوية إلى مسيرة الفرقة، التي تحقق نجاحاً مبهراً، ودليلاً على بقاء «بلاك بينك» نموذجاً للتفوق والأناقة.