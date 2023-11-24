جيمي فوكس يواجه دعوى قضائية جديدة بتهمة الاعتداء الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه الممثل جيمي فوكس دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي والضرب، لحادثة مزعومة تعود أحداثها لآب (أغسطس) من العام 2015.

وفي الدعوى التي رُفعت يوم الأربعاء أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، وقعت الحادثة المزعومة في مطعم شهير في مدينة نيويورك، حيث أقدم النجم على التحرّش بامرأة في حانة، وفقاً لأوراق الشكوى التي حصلت عليها شبكة “سي أن أن”.

وتزعم المدّعية أنّ الحادثة حصلت في زاوية منعزلة من المطعم، بعدما اقتربت هي وصديق لها من فوكس لالتقاط الصور، فقام بعدها النجم بسحبها إلى منطقة منعزلة وراح يلمسها بشكل عدواني دون موافقتها، مستخدماً القوة. وقد ادّعت المرأة أنّه بدا مخمورا ًوقت وقوع الحادث.

وتشير الدعوى إلى أنّ المدّعية التي سُمّيت بـ”جين دو”، لا تزال تعاني نتيجة الواقعة “من إصابات جسدية وعاطفية، وقلق، وضيق، وتشعر بالحرج وقد تعرّضت لأضرار اقتصادية”، وهي بالتالي تسعى للحصول على مبلغ تعويضات لم تحدّد قيمته.

وتقاضي المدّعية أيضاً الشركة الأم للمطعم، Catch Hospitality Group، والعديد من الجهات التجارية الأخرى ذات الصلة بسبب في التوظيف والتدريب والإشراف.