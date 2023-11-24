مصطفى درويش يتصدر بوستر عمل سينمائي جديد بعد أشهر على وفاته.. تعرّف عليه!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - روجت الشركة المنتجة لـ “فيلم شماريخ” والمقرر عرضه تجاريًا خلال شهر ديسمبر المقبل بنشر عدد من البوسترات المنفردة لأبطال الفيلم، و من المقرر عرضه عالميًا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي لأول مرة مطلع شهر ديسمبر على أن يتم بدء عرضه تجاريًا يوم 7 من نفس الشهر.

الظهور الفني الأخير لـ “مصطفى درويش”

وتصدر عدد من أبطال فيلم “شماريخ” بوسترات منفردة للفيلم ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه وكان أبرزها الظهور الاخير للممثل الراحل مصطفى درويش والذي يعد آخر أعماله السينمائية قبل رحيله المفاجئ بشهر مايو الماضي اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

مصطفى درويش على بوستر فيلم شماريخ

إلى جانب تصدر الفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، الفنان ادم الشرقاوي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة والوجوه الجديدة وعلقت الصفحة على البوسترات قائلة: “فيلم شماريخ بجميع دور العرض يوم 7 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية”.

أبطال فيلم شماريخ

فيلم “شماريخ”

تدور أحداث فيلم “شماريخ” في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

فيلم “شماريخ” من بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة “سي سينما برودكشنز” هاني نجيب وأحمد فهمي.

يذكر أن آخر مشاركات عمرو سلامة السينمائية كانت بفيلم “بره المنهج” بطولة الفنان ماجد الكدواني والذي عرض عام 2021.

مسيرة مصطفى درويش

مصطفى درويش من مواليد (11 يناير 1980)، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

أعمال مصطفى درويش

ومن أعماله التليفزيونية: “فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى، وأعماله السينمائية:” كف القمر، كارما”، وغيرها.

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عملًا دراميًا خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

مصطفى درويش يودع الجمهور بأربعة أعمال درامية

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد شارك مؤخرا في موسم دراما رمضان 2023 الماضي من خلال مسلسل “الحاج إكس لانس” مع الفنان محمد سعد وويزو

ومسلسل “تلت التلاتة” مع الفنانة غادة عبد الرازق ، كما ظهر أيضا في مسلسل “سره الباتع” مع أحمد السعدني واحمد عبد العزيز والمخرج خالد يوسف، ومسلسل “كامل العدد” مع دينا الشربيني .

الخليج 365

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