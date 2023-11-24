تزوجها رغم إختلاف الأديان وخطفها بعد رفض أبيِها له.. إليكم قصة حب وائل جسار وزوجته في عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:48 صباحاً - احتفلت السيدة ميراي مقدسي، زوجة الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاده الـ47، بطريقة رومانسية لافتة.

وفي التفاصيل، نشرت ميراي على حسابها عبر “إنستجرام“، صورة رومانسية جمعتها بوائل، وأرفقتها بتعليق مؤثر عبرت من خلاله عن حبها العميق له.

وكتبت ميراي في تعليقها: “وائل حبيبي، كل عام وأنت الحياة، كل عام وأنا معك بكل حرف وبكل نبض، كل عام وانت حبيبي وسندي، وأنت إلى روحي الأقرب، كل عام وأنت في قلبي أمكن، كل عام وانت نبضي الأغلى، كل يوم ونحن معا من أمنياتنا أقرب، كل عام وأنت سبب سعادتي، أحبك موت يا حبيبي”.

قصة حب وزواج وائل جسار

وتعد زيجة الفنان وائل جسار، من أنجح زيجات الوسط الفني وأكثرها استقرارا، حيث أنه دائم التعبير عن حبه لزوجته سواء على المسرح أو من خلال مواقع السوشيال ميديا.

تزوج وائل جسار من ميري مقداسي التي هي مسيحية الديانة، وأنجب منها طفلين، وسبق وأن روى قصة تعارفهما في لقاءات تليفزيونية، قال خلالها إنها تمكنت من لفت انتباهه: لقيت الناس كلها بترقص، وهي قاعدة بتتفرج عليا، ليتعرف عليها بعد ذلك، وتنشأ بينهما علاقة صداقة قوية، والتي تطورت إلى قصة حب كبيرة، موضحا أنها كانت مخطوبة لشاب، وكانت على وشك الزواج منه: هي كانت مخطوبة وأنا خطفتها.

كما قال خلال حواره مع الفنان التونسية لطيفة، في برنامجها حكايات لطيفة، والذي أذيع عبر شاشة قناة dmc: بينا عشق وحب زي الأفلام، دي كل حياتي، نحن شخصان متفقان في كل شيء.. أنا ومراتي متفقان بشدة عشان برجنا واحد، احنا الاثنين برج القوس، ورغم ذلك انفصلا عن بعضهما في عام 2002، وعادا لحياتهما الزوجية مرة أخرى في 2005، وهو الوقت الذي أطلق فيه أغنية مشيت خلاص.

بداية وائل جسار الفنية

بدأ وائل جسار مشواره الفني حينما كان في الثامنة من عمره، حيث كان يذهب أثناء فترة دراسته لإحياء سهرات وسمح له أهله بالغناء في أوقات الفراغ، ولكن أصروا على إستمراره في الدراسة حتى المرحلة الثانوية ، وتوقف حينها ىمن تلقاء نفسه.

درس الموسيقى عند الأستاذ جورج روفايل والأستاذ محسن معوض، وتعلم العزف على العود، حيث كان يغني في الحفلات والمناسبة التي كانت تقام بالقرية التي كان يسكن بها.

ألبومات وائل جسار

قدم وائل جسار العديد من الألبومات أبرزها”غريبة الناس”، “صبرك يا قلبي”، “رباعيات في حب الله”، “نبينا الزين”، “الله يخليهم”، “ساعات بقول”، “سنين قدام”، “في حضرت المحبب ج1، ج2″، “عمري وذكرياته”، “سنين قدام”، “مشيت خلاص”، “توعدني ليه”، “كل دقيقة شخصية”، “عالجمر”، “غريبة الناس”، “بتوحشيني”، “ظروف معنداني”، “مليون أحبك”، “يوم زفافك”، “مهما تقولوا”، “في خطوتك سكتي”، “قلبك حنين يا نبي”، “ما تغيبش ثواني”، “الليالي”، “أرجوك”، “ماشي”، “الدنيا عملتني”، “حب ومحبتش”، “وبتسأليني”، “توعدني لية”.

أغاني وائل جسار للمسلسلات

قام وائل جسار بالغناء في العديد من تترات المسلسلات أبرزهم “الدالي”، “كيد النسا”، “الشك”، “الزوجة الرابعة”، “حودايت الشانزليزية”، “مريم”، “أريد رجلا”، “شمس”.

الجوائز التي حصل عليها وائل جسار

حصل وائل جسار على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها”جائزة أفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم لعام2011 من لبنان. كما تم تكريمه كأفضل مطرب عربي وأفضل ألبوم عن (في حضرة المحبوب).

وحصل على جائزة أفضل أغنية عربية عن أغنية “غربية الناس” في حفل الموريكس دور عام2010، كما حصل على جائزة الموسيقى العربية من لبنان عام2017.

الخليج 365

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