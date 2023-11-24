نادر أبو الليف يرسالة توعية للناس في أغنيته "الدنيا بنك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري نادر أبو الليف أغنيته المنتظرة التي تحمل عنوان "الدنيا بنك" والتي كان روّج لها مؤخراً وذلك على يوتيوب.

الأغنية تتناول موضوعاً جديداً وهو أن كل ما يقوم به الإنسان في عمل في الدنيا سيحاسب عليه في الآخرة، والكل سوف يحاسب بعمله.

أغنية الدنيا بنك، من كلمات محمود شوقي، وألحان رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك في بطولة العرض الممثلان صبري عبد المنعم، محمد عبد الجواد، وعدد من الممثلين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والممثل هشام السيد، وجرى عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أما آخر أغنيات أبو الليف فحملت عنوان "الراجل الحنين رزق" والتي طرحها مؤخراً وهي من كلمات السيد علي والحان وتوزيع رامي المصري ومكس وماستر هاني محروس.

وكان طرح أبو الليف وهبة مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامي المصري ومكس وماستر هاني محروس.

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