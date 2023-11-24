كارول سماحة تشكر مهرجان "ضيافة" بعد تكريمها وتعلق على أحداث غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة كارول سماحة الشكر والتحية للقائمين على مهرجان "ضيافة" الذي أقيم مؤخرًا في دبي بعد تكريمها بجائزة "أيقونة الغناء العربي" في حفل غنائي ضخم ضم نخبة من نجوم الغناء المصري والعربي إلى جانب عدد من الإعلاميين.

ونشرت "كارول" صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "غزة إنت خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان عربي حر، إنت العنفوان والرجولة، ضيافة كل الحب والتقدير لمبادرتكم لدعم أطفال غزة، وشكر كبير للتكريم أيقونة الغناء العربي جائزة بتعني لي كتير وبهديها لكل المحبين اللي شاركوني المشوار كل هالسنين".

وأحيت "كارول" حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرًا في ستوكهولم السويد وسط حضور جماهيري كبير ونشرت مقطع فيديو من كواليس الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: "اخدتوا قلبي، عندما يصبح الحشد والموسيقي شئ واحد ستوكهولم أنتي مذهلة".

وتواصل الفنانة كارول سماحة نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضربه بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية وقصفه المتواصل لقطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين.