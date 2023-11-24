محمد فهيم يشاهد فيلم "نابليون" ويشيد بالممثل خواكين فينيكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان محمد فهيم عن مشاهدته لفيلم الدراما والحروب "Napoleon" الذي بدأ عرضه بالسينمات المصرية منذ أمس الأربعاء، والمقرر عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي غدًا الجمعة.

ونشر "فهيم" صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" عقب مشاهدته للفيلم وأشاد ببطل الفيلم الممثل الأمريكي خواكين فينيكس قائلا: "عظيم كالعادة".

وحرص "فهيم" على دعم القضية والشعب الفلسطيني خلال أحد العروض الخاصة بمسرحيته "تشارلي" وعقب انتهاء العرض قام بتحية الجمهور وظهر وهو يرفع علامة النصر بالشال الفلسطيني وسط تصفيق الجمهور الذي حرص على الوقوف تقديرًا لموقفه ودعم القضية الفلسطينية.

وكرم الفنان محمد فهيم مؤخرًا من قبل المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيا ونشر صور من التكريم عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا وعلق عليها قائلا: "الحمد لله تشرفت اليوم بتكريمي من المركز الكاثوليكي للسينما وقناة 7SAT للتميز والتأثير، مشوار مش كبير لكن قدرنا نسيب علامة والحمد لله والقادم ان شاء الله أقوى".