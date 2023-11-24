تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل حفل "روائع السنباطي" ضمن موسم الرياض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفل غنائي ضخم بعنوان "روائع السنباطي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار والملحن الراحل رياض السنباطي.

ونشر "تركي" صورة للملصق الدعائي الخاص بالحفل عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله صورة "السنباطي" وهي تزين الملصق وأن ميعاد الحفل سيكون يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري ولم يتم الكشف حتى الآن عن نجوم الحفل.

ويواصل "تركي" الترويج لموسم الرياض الذي يضم العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية والغنائية وحتى القتالية عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا وتلقي هذه الحفلات حضورًا جماهيريًا ضخمًا وسط تغطية إعلامية عالمية.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن نزال بعنوان "حلبة النار" والمقرر إقامتها بشهر فبراير لعام 2024 وتجمع ما بين الملاكم البريطاني تايسون فيوري، والملاكم الأوكراني أولسكندر أوسيك للمنافسة على لقب بطل العالم بلا منازع وذلك في منازلة تاريخية يوم 17 فبراير سيقام في منطقة المملكة أرينا إحدي مناطق موسم الرياض وسيصبح الفائز أول بطل ملاكمة للوزن الثقيل بلا منازع منذ أن نال البريطاني لينوكس لويس هذا اللقب قبل 24 عامًا ولكن هذه المرة بأربع أحزمة لأول مرة في التاريخ.

وشهد "موسم الرياض" حدثًا استثنائيًا وهو نزال "معركة الأشرس" وهي مباراة ملاكمة جمعت ما بين الملاكم فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري وسط حضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، نجم الملاكمة العالمي، مايك تايسون، الفنان محمد هنيدي، الفنان محمد حماقي، والفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد وسط تغطية إعلامية عالمية، وانتهت بفوز الملاكم تايسون فيوري الذي حاز على لقب "الأشرس".

كما أقيمت عدد من الحفلات الغنائية مؤخرًا أبرزها حفل "روائع بليغ حمدي" وسط مشاركة نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب حفل "ليلة الدموع 2" والذي أقيم استغلالًا للنجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول وأقيم بشهر أغسطس الماضي وشارك به نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويحرص "تركي آل الشيخ" على إقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.

يذكر أن تركي آل الشيخ عرض له مؤخرًا فيلم الرعب والتشويق "The Cello" في أول تجاربه السينمائية وهي رواية تحمل نفس الأسم لـ "تركي" ونشرت عام 2021.