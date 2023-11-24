"أتمنى يكون العالم صحي".. منى زكي تتصدر التريند بكلمتها عن غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدرت النجمة منى زكي تريند تطبيق "X" بعد ساعات من تكريمها في مهرجان "ضيافة" في دبي وسط حضور عدد كبير من النجوم وصناع السينما في مصر والوطن العربي.

وكرمت "منى زكي" عن مسلسلها "تحت الوصاية" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، وخلال تسلمها الجائزة طلبت أن يتم ترجمة كلمتها وعلقت قائلة: "أتمني أن تقوموا بالترجمة لأني أريد التحدث باللغة العربية اليوم، مش عارفة أقول ايه أكيد مبسوطة أني وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا في حاجة جوانا اتغيرت، في حاجة جوانا اتكسرت واعتقد مش هترجع غير لما شعب فلسطين يبقي حر وياخد كل حقوقه".

واستكملت: "كلنا قصرنا في حقهم وعلى مدار سنين كتير فأتمنى أن العالم كله يكون صحي واكتشف الحقيقة وعرف يعني إيه إنسانية".

وأنهت كلمتها قائلة: "حاجة تانية اتعلمتها في الفترة دي الحقيقة هو أن الإنسانية محدش بيعملها لك مش لازم يبقي فيه منظمة بتكتب قواعد للإنسانية، الإنسانية كلنا بنتولد وبتبقى جواك وعارف إيه القواعد بتاعتها من غير ما يبقى فيه منظمة تقولك يعني إيه تبقي إنسان".

وحقق مسلسل "تحت الوصاية" نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة مرتفعة وحاز مؤخرًا على العديد من الجوائز أبرزها جائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان القاهرة للدراما.

يذكر أن منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.