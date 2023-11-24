عمرو محمد علي يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته وعمرو الليثي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي عمرو الليثي على أداء الفنان عمرو محمد مناسك العمرة برفقة والدته وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "الليثي" صور ظهر خلالها الفنان عمرو محمد علي وهو يتجول في الحرم المكي برفقة أحد الأشخاص المسؤول عن خدمته في فترة تواجده هناك، إلى جانب والدته التي رافقته رحلة العمرة وعلق الليثي على الصور قائلا: "الفنان عمرو محمد علي ووالدته يؤديان مناسك العمرة، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا".

وكشف الفنان عمرو محمد علي خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي عن أمنيته أن يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته ليحقق له البرنامج أمنيته، وسافر "عمرو" يوم الأربعاء الماضي إلى الأراضي السعودية وقام بتوجيه الشكر للإعلامي عمرو الليثي.

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي صرح خلال الحلقة بأنه يتمنى السفر في رحلة العمرة كي يستحم بمياه زمزم، ويدعو الله أن يشفيه ويتعافى ويصبح في خير حال وصحة، ليعود للتمثيل مرة أخرى، ويحاول تعويض المال الذي أنفقه.

كما كشف عن مرضه بأنه يعاني من مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب يتسبب في فقدان القدرة في السيطرة على الأعصاب والجسد بشكل عام.