كارول سماحة أنيقة وغادة عبد الرازق بإطلالة شبابية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بداخل الجيم ونشرت الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "خطر".

هيدي كرم

شاركت هيدي كرم أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت من داخل سيارتها.

لاميتا فرنجية

نشرت لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة جذابة باللون الوردي.

سيمون

شاركت الفنانة سيمون، متابعيها أحدث ظهور لها برفقة النجمة غادة عادل، من كواليس مسلسل "صيد العقارب" وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نهى عابدين

نشرت نهى عابدين، أحدث ظهور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صوره له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلق: "صباح الخير".

نادين نجيم

ظهرت الفنانة نادين نجيم، بدون مكياج ونشرت الصورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



خالد سليم

شارك خالد سليم متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "الإستوري".

غادة عبد الرازق

نشرت غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها وظهرت بإطلالة شبابية مميزة، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".