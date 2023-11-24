شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد: أدين للناس على نجاح "أبو الهول" وبعمل وعى بالمرض العقلى من خلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الكاتب أحمد مراد ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وروى تفاصيل كتابه "أبو الهول" قائلاً: "الكتاب حقق نجاحا كبيرا والطبعة خلصت في 24 ساعة، الفضل الكبير للقارئ ولو مفيش قارئ مكنش ده حصل، وأنا بدين للناس جدا إنهم بيقرأوا ليا، وبعتبر نفسى محظوظ، وده بيطمنى إننا طول ما بنقرأ احنا في مكان تانى خالص".

وتابع أحمد مراد: "أنا عملت بحث كتير جدا لأن ده كان زمن من 150 سنة، واحنا منعرفش عنه حاجة وكل حاجة اتغيرت في القاهرة، وكان بدأ يحصل اختراعات لحاجات كتير كانت على الحافة، والبحث كان مرعب كنت ممكن أغطس فيه ومخرجش".

وأضاف أحمد مراد: "أنا بتخيل وبشوف الصورة في خيالى وبحس الإضاءة وكل حاجة، وبعد كدة بنفذه في الكتابة، يعنى بشوفها أكنها فيلم وبعد كدة بكتبه، وفى كتابى ده استخدمت الجمل اللى كتبتها في الـ ai وبدأنا نعمل تحريك للصور فكانت بالشكل ده في البرومو".

واستكمل أحمد مراد: "أنا أصلا كنت مصور، ومتربى في استوديو، ولما بتدخل واحدة رفيعة أوى أو تخينة أوى بيكون لكل حالة طريقة تصوير محددة، ولما تيجى بتصور حد خليه يقول حرف السين عشان يبقى وشه مبتسم،

وتابع أحمد مراد: "عاشرت ناس مصابة بالبارونيا، يمكن 5 حالات منهم اتنين انتحروا، فكان ممكن حد منهم يطلب شاى من والدتى ولما تجيبه له يرميه من البلكونة ويبقى فاكر إنه في سم فيه، فأنا بحاول من خلال الكتاب أعمل وعى بالمرض العقلى زى الأفلام، والسينما بتنور الطريق أحيانا وبتوصل وعى بالأمراض العقلية، لأن ممكن الشخص يؤذى نفسه".