فن ومشاهير

أشرف زكي: شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات نقابة المهن التمثيلية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

 

وأكد أشرف زكي أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.

 

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا