شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات نقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة قررت شطب الأعضاء غير المسددين لاشتراكات النقابة.

وأكد أشرف زكي أنه يمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل بعد شطب عضوياتهم من النقابة.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.