شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جينيفر لورانس بكامل أناقتها خلال نزهة نهارية فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت جينيفر لورانس بكامل أناقتها أثناء خروجها في مدينة نيويورك يوم الأربعاء الماضى حينما ارتدت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا معطفًا مريحًا باللون البني الفاتح فوق سترة ذات ياقة عالية باللون الأصفر وجينز أبيض أثناء نزهتها النهارية في المدينة.



لورانس

وذلك بعدما رصدت عدسات المصورين فى وقت سابق جينيفر لورانس أثناء خروجها مع صديقة لها في مدينة نيويورك مساء الجمعة الماضية، وذلك بعدما تم طرح فيلم No Hard Feelings في دور العرض يوم 23 يونيو الماضى وعرض لأول مرة على Netflix يوم الأحد الماضى، حيث حصل حاليًا على تقييم 71% من تقييمات المشاهدين.



جينيفر لورانس

وحلت جينيفر لورانس في مقابلة مع Entertainment Tonight، تطرقت فيها لكواليس الفيلم وإحساسها بالسعادة كونه أحد الأفلام الكوميدية التي عشقت كواليسها.

يقوم ببطولة فيلم No Hard Feelings كل من جينيفر لورانس، أندرو بارث فيلدمان، لورا بينانتي، ماثيو بروديريك، ناتالي موراليس، سكوت ماك آرثر، إبون موس باتراخ، كايل موني، حسن منهاج.