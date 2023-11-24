شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد يروى لـ منى الشاذلي فكرة روايات له تحولت لأفلام وآخرها كيرة والجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الكاتب أحمد مراد ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وكشف أحمد مراد عن كتابته لفيلم "كيرة والجن"، قائلاً: "وانا قاعد بكتب تراب الماس، وبدور في التاريخ، لقيت حاجة زى اليوميات كدة اسمها حوليات أحمد شفيق، ولقيته بيتكلم عن دولت فهمي وقصتها مع المقاومة وإن أهلها قتلوها".

وعن شغله مع مروان حامد قال أحمد مراد: "احنا كنا في معهد سينما بس عمرنا ما اتقابلنا وكنا أصحاب وقتها لأن في فرق سنة بيننا، وانا اشتغلت في البداية بوسترات أفلام مع وحيد حامد، وحاليا التصوير هواية مش احتراف بالنسبة ليا".

وعن مشهد قام بإخراجه مروان حامد في فيلم كيرة والجن أفضل من كتابته، قال أحمد مراد: "مشهد أحمد عز مع هند صبري وهو بيعاكسها وقالتله إنها مسيحية فقالها هو مش يحيا الهلال مع الصليب وسابته وركبت الحنطور".

وعن فيلم الأصليين قال أحمد مراد: "كنت قاعد في القهوة مع واحد صحبى وكان معاه واحد راجل كبير، وكلمت الراجل ده نحكى فقالى إن شغلته إنه كان بيراقب التليفونات، عشان لو في أى فساد إدارى نكتبه، ولازم يكون في رقابة، فحكالى قصة كانت في الستينيات، وإزاى كان بيسمع وحكالى قصص يومية كتير، فجالى وحى من الفكرة دى".

وتابع أحمد مراد: "وكان عندى واحد صحبي بيحب يجمع أوراق قديمة وصحف، وأنا بدور عنده في حاجات، بدأت أكتشف عالم الجرايد وبدأت أتخيل حاجات كتير وجت الفكرة كدة، وجمعتها مع اللى بيراقب التليفونات لأن الفكرة بتيجى تدريجى".

وعن رواية "صيد الغزلان" قال أحمد مراد: "كنت في الساحل الشمالى الساعة 12 بليل حاطيت كرسي في الميه بليل، والقمر مكتمل، والموج فضل يضرب في رجلي، وقاعد سرحان، وبعدين نمت وحلمت بالحلم اللى جوا الرواية، وإن واحدة بتمسك رجلي، وصحيت وقمت كتبته عشان منساهوش، وأنا كتبت السيناريو بالفعل، وإنتاجه هيكون ضخم جدا وحاليا احنا في فترة تحضير".