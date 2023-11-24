التلفزيون الأردني ينعى رامي الخالد بعد وفاته نتيجة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى التلفزيون الأردني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" الفنان الاردني رامي الخالد والذي وافته المنية إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 38 عامًا.

ونشر التلفزيون الأردني بيانًا نعى خلاله رحيل الفنان الأردني وتضمن الآتي: "الفنان رامي الخالد في ذمة الله، انتقل إلى رحمة الله تعالي الفنان رامي الخالد مساء الخميس إثر نوبة قلبية وفق عائلته، وقدم الفنان الراحل رامي الخالد الألوان التراثية وحظي بشعبية كبيرة، وشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بأكثر من نسخة، وسبق له أن شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية مثل صيف عمان، ومعظم المناسبات الوطنية، ومهرجان هانوفر في ألمانيا، ومهرجانات في الإمارات وقطر ولبنان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وسبب الخبر حزن العديد من جمهوره ومتابعيه عبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا ونعوه قائلين: "خبر مزعج ومؤسف وفاة الفنان الاردني رامي الخالد، نتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلته وأشقائه ومن عائلته الثانية نقابة الفنانين الأردنيين وكل محبيه وداعًا يا صوت الأردن".

بدأ الفنان الاردني رامي الخالد مسيرته الغنائية في أواخر فترة التسعينات مع فرقة "الرمثا" للفنون الشعبية وكان عمره 12 عامًا، ليقرر السفر إلى مصر والمشاركة بمهرجان الإسماعيلية عام 2001 ونجح في لفت الأنظار لموهبته الغنائية وكانت بداية انطلاقته الحقيقية من خلال مشاركته في مهرجان الأغنية الوطنية وحصل على المركز الأول وحققت أغانيه نجاحًا كبيرًا وقدم خلالها العديد من الأغاني الوطنية بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية بالأعياد الوطنية.