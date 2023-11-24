شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلين موسيقيين يومي11و12 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 11 و12 ديسمبر المقبل، ويقدم فيهما خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

وكان أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

شارك الموسيقار عمر خيرت في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلي الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله ،قضية عم أحمد ،البخيل وأنا ،ضمير أبلة حكمت ،غوايش ،ليلة القبض علي فاطمة

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر عام 2019، الجزيرة 2 عام 2014 ، زهايمر عام 2010 ، عسل إسود عام 2010، ولاد العم عام 2009، الجزيرة عام 2007، تيمور وشفيقة عام 2007 ، مفيش غير كدة عام 2006، الرهينة عام 2006، دم الغزال عام 2005، السفارة في العمارة عام 2005، حب البنات عام 2004، النعامة والطاووس عام 2002، مافيا عام 200، الرغبة عام 2002، إمرأة تحت المراقبة عام 2000، أولى ثانوي عام 1999.

وأيضاً أفلام سكوت ح نصور عام 2001، النوم في العسل عام 1996، قط الصحراء عام 1995، البحث عن توت عنخ آمون عام 1995، الإرهابي عام 1994، لصوص خمس نجوم عام 1994، فرسان أخر زمن عام 1993، البحث عن ديانا (فيلم كندي) عام 1992،نساء صعاليك عام 1991، جحيم تحت الماء2 عام 1990، الحب أيضا يموت عام 1990، عريس في اليانصيب عام 1989، صراع الأحفاد عام 1989، بستان الدم عام 1989، نهر الخوف عام 1988، ليلة القبض على فاطمة عام 1984 واعدام ميت