شكرا لقرائتكم خبر عن فاتيما أحمد مراد: والدى كان بيحكيلى حواديت رعب وأنا صغيرة قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الكاتب أحمد مراد ضيفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وحلت ابنته فاتيما بصحبته وكشفا كواليس فكرة برنامج "بيت مراد" الذى يعرض على قناة ON، قائلة: "الفكرة كانت من صغرى وكنت بعمل حاجة شبه كدة ولكن والدى طورها من خلال البرنامج".

وتابعت فاتيما: "في الأول كنت خايفة من التجربة، وأول يوم تصوير كنت بقوله أنا مش عاوزة أكمل وشوف واحدة تانية، بس الموضوع بعد كدة بقى عادى، لأن أنا كنت بتكسف وتغلبت عليه".

وأضافت فاتيما: "والدى كان بيحكيلى حواديت رعب وأنا صغيرة قبل النوم"، وأشار أحمد مراد إلى أنه ليس لديه مشكلة بأن الجيل الجديد يحصل على ثقافته منين حتى لو من التيك توك، المهم إنه لا ينسى القراءة ولا ينسى الكتاب.