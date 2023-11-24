شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3 يحصد 190مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم The Equalizer 3 إلى 190 مليونًا و423 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

وانقسمت الإيرادات إلى 92 مليونا و367 آلاف دولار فى دور العرض الأمريكية، و98 مليونًا و55 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم The Equalizer 3 حول روبرت ماكول (دينزل واشنطن) الذى ناضل من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليين، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.