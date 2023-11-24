شكرا لقرائتكم خبر عن نيف كامبل عن انسحابها من Scream: قيمة العقد لا تعادل ما أقدمة من جهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة العالمية نيف كامبل أفكارها حول Scream VI بعد أن رفضت إعادة تمثيل دورها بسبب نزاع حول الراتب، أعلنت الممثلة، التي لعبت دور سيدني بريسكوت في سلسلة أفلام الرعب، قرارها بعدم العودة للجزء السادس في يونيو من العام الماضي 2022، وقالت كامبل لمجلة فارايتي: "شعرت أن العرض الذي قدم لي لا يعادل القيمة التي أضفتها إلى السلسلة والجهد الخاص بى، لقد كان قرارًا صعبًا في الابتعاد عن السلسلة".

ناقشت كامبل منذ ذلك الحين وجهات نظرها حول Scream VI خلال أحدث حواراتها، حيث صرحت قائلة :"شاهدت الفيلم قبل أسبوعين فقط، وتم إصدار Scream VI في دور السينما في مارس الماضى، واعتقد أنهم قاموا بعمل جيد، وطاقم الممثلين أقوياء، ورائعون".



نيف كامبل

فيلم الرعب Scream VI من بطولة كورتني كوكس، ميليسا باريرا، جينا أورتيجا، ياسمين سافوي براون، ميسون جودينج، سكيت أولريش، روجر جاكسون، ديرموت مولروني.

وكان فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكى من إخراج مات بيتينيلى أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس فى سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذى صدر عام 2011، والأول فى السلسلة الذى لم يخرجه ويس كرافن، الذى توفى فى عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.

والفيلم تتشابه فيه الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكون مستعدا لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Paramount Pictures.