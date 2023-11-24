بطلات "الخائن" يعدن إرتداء فساتين بطلات "كريستال".. صور أثارت الجدل!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لبطلات مسلسل "الخائن" وقد لاحظوا أنهن يعيدون إرتداء الفساتين نفسها التي ظهرت فيها بطلات مسلسل "كريستال"، الذي تم عرضه سابقاً.



فقد أطلت "تيا" التي تؤدي دورها الممثلة السورية مرام علي، وهي ترتدي فستان باللون الأصفر كانت قد ظهرت فيه "في" التي أدت دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله في "كريستال"، كما ظهرت "أسيل" التي تؤدي دورها الممثلة السورية سلافة معمار في "الخائن"، وهي ترتدي الفستان الأسود نفسه الذي ظهرت فيها شخصية "عليا كرم" في "كريستال".

وتدور قصة "الخائن" حول طبيبة شهيرة "سلافة معمار"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها "قيس الشيخ نجيب" مع فتاة شابة "مرام علي"، عاش معها قصة حب دامت حوالى العامين.

وتقرر بعد ذلك الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث قوية.

ويشارك في مسلسل "الخائن" عدد كبير من الممثلين أبرزهم: قيس الشيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد.