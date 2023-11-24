ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة.

وإرتدت كارول سماحة فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بتصميم Off Shoulder، وكتفين باللون الأبيض من العلامة التجارية MÔNOT، ونسقت معها مجموعة أكسسوارات من الألماس، وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود.

والفستان بحسب موقع البيع، يصل سعره إلى الـ 1390 يورو.

وقد حققت كارول سماحة رقماً قياسياً في نسب المشاهدة بأغنيتها "نسخة مني"، التي طرحتها منذ حوالى الـ 5 أشهر، إذ تخطت حاجز الـ 20 مليون.

وكانت أغنية "نسخة مني" قد تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب لفترة طويلة، وسجلت نجاحًا قياسيًا بين مختلف الإصدارات الغنائية العربية في الفترة الأخيرة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة ناعمة وراقية لـ كارول سماحة.. وهذا سعر فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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