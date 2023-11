شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية دفع شارون ستون راتب ليوناردو دى كابريو من جيبها بعد رفض المنتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذكر الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو موقفاً لا ينسى للممثلة شارون ستون خلال تصريحاته لأحد البرامج، قائلاً أنه يعرب عن امتنانه الشديد للممثلة الكبيرة بقوله : "منحتنى فرصة كبيرة حينما كنت صغيراً عام 1995 أي قبل 28 عاما حينما أصرت على مشاركته بفيلم من بطولتها كان من أهم النقاط المحورية لى، بفيلم The Quick and the Dead".



بوستر الفيلم

وأضاف ليوناردو : "كانت نجمة كبيرة بهذا التوقيت وإصرارها على قوبل برفض شركة الإنتاج إلا أنها أصرت وأخبرتهم أنها ستدفع راتبى من جيبها الخاص".

واختتم دى كابريو حديثه : لا أعلم إذا كنت شكرتها من قبل أم لا، ولكن أشكرها من كل قلبى على هذا الموقف".



ليوناردو خلال فيلمه وقتها

من ناحية أخرى وبعد 28 عاما من تلك الواقعة، كشف تقرير مؤخراً عن أجر الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو عن فيلم Killers Of The Flower Moon، وفقًا لـ Puck News، وصل لـ 40 مليون دولار مقابل أدائه دور إرنست بوركهارت.

ووفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل دي كابريو على 25 مليون دولار مقابل دوره في تعاونه السابق مع مارتن سكورسيزي، The Wolf Of Wall Street عام 2014.

فيلم Killers of the Flower Moon الجديد يعتبر من أهم أفلام العام الذى يشارف على الانتهاء، وذلك يرجع إلى قصة العمل التي تتمحور حول قصة السكان الأصليين في أمريكا، بجانب وجود اسم الثلاثى فى العمل، الذى أعطى الأمر طابعا ترويجيا أكبر.