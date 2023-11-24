ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة العالمية تايلور سويفت خلال عرض Eras Tour، عندما كسر كعبها مباشرة على المسرح.

وبقيت تايلور سويفت واقفة على أطراف أصابعها وكأنها سحبت شيئًا من حذائها ورمته جانبا.

وتواصل تايلور سويفت بتحقيق نجاح كبير بالفيلم الوثائقي الخاص بها Taylor Swift: The Eras Tour في صالات العرض العالمية، حيث وصلت إيراداته في دور العرض حتى الآن إلى 241 مليونًا و831 ألف دولار، فيما حقق في الولايات المتحدة الأميركية 172 مليونًا و913 الف دولار، و 68 مليونًا و918 ألف دولار في صالات العرض العالمية.

يذكر أنه بعد طرحه في صالات العرض منذ بضعة أيام، حقق الفيلم نجاحاً كبيراً حيث حصل على أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ.

كانت هذه تفاصيل خبر كعب تايلور سويفت ينكسر على المسرح.. وهذه ردة فعلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.