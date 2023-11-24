خلال حفل الـ "بافتا".. BBC تغضب الجمهور بتعتيمها على التضامن مع غـ زة بهذه الطريقة

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC حالة من الجدل بين الجمهور، بعد تغطيتها لحفل البافتا الذي أقيم ليلة أمس، وقيامها بمنع المشاهير من التضامن مع غـ زة بطريقتها الخاصة.



وفي التفاصيل، إستغل بعد المشاهير والنجوم إطلالتهم بحفل عالمي على السجادة الحمراء، للتأكيد على دعمهم لأهالي غـ زة والمطالبة بوقف إطلاق النار عبر طرق متعددة، لكنهم وجدوا لاحقًا أن كلمات الدعم الخاصة بهم مقطوعة من التعديل النهائي للعرض.

ومن بين الذين اتهموا بي بي سي بالرقابة، المخرجة إيليد مونرو، التي فازت بجائزة بافتا اسكتلندا لأفضل فيلم قصير ورسوم متحركة، وزميلها فينلي بريتسيل الذي حمل ملصقاً كتب عليه: "أنا أرفض أن أبقى صامتًا. وقف إطلاق النار الآن."

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