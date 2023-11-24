- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ميرنا وليد - بيروت - السيدة ماجدة الرومي صاحبة الصوت الذي لطالما أطربنا، والأخلاق العالية، والذوق الرفيع الذي لا ينعكس فقط على أعمالها وشخصيتها وتصرفاتها، بل أيضاً على اختياراتها اليومية، وحتى على منزلها.
ويظهر في الصور التي سبق وشاركتها ماجدة على صفحاتها، ديكور منزلها الهادئ الكلاسيكي، ذو الألوان البعيدة عن زحمة عالم الفن.
هل منزل ماجدة يكون من دون آلة موسيقية؟ طبعاً لا، فالبيانو يتوسط الصالون، والذي تعشقه ماجدة، خصوصاً أنها تستقبل العديد من الشعراء والكتاب والزملاء، ويقيمون الجلسات الفنية التي يتخللها موسيقى وعزف وغناء كما انها سبق واستقبلت الفانز في منزلها والكل يؤكد على ذوقها الرفيع.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل ماجدة الرومي الذي يعكس ذوقها الرفيع.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.