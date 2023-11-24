خبر يثير الجدل.. هل كان دودي الفايد مرتبطاً عندما واعد الأميرة ديانا؟

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل "The Crown" الجدل، بعد أن ذهبت الأميرة ديانا إلى يخت الملياردير محمد الفايد الذي يرسو في جزيرة سان لويس بتروبيز، حيث أن دودي الفايد، وبحسب السيناريو، بدى وكأنه كان مرتبطاً إرتباطاً جدياً بشابة أميركية، وأنه كان يذهب لزيارتها على متن يخت أصغر قريب.



وطرح هذا الأمر عدة تساؤلات في أذهان الجمهور، فهل كان دودي الفايد فعلاً خاطباً عندما بدأ بمواعدة الأميرة ديانا؟

وبحسب بعض المعلومات الصحافية، فإن الفايد كان قد تقدم للزواج من عارضة أزياء أميركية، وأنهما كانا قد حددا موعد الحفل في الصيف، واختارا بعض الأثاث لمنزله الجديد، ولكن سرعان ما اشتبهت الشابة في تعرضها للخيانة.