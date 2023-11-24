أصالة وأحلام في حفل غنائي بـ دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران- أسامة:

روجت الفنانة السورية أصالة، لـ حفلها الغنائي الذي يجمعها بالنجمة أحلام الشامسي، بـ دبي، ومن المقرر إقامة الحفل، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل، في كوكاكولا ارينا بـ دبي.

ونشرت أصالة بوستر الحفل، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

يذكر أن الفنانة أصالة، شاركت في حفل "ليلة الدموع" الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والذي يضم عدد من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.