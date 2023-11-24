شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان عمرو محمد على يحقق أمنيته ويلمس الكعبة محمولا على ظهر صديقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحسنت الحالة الصحية للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق مسلسل أرابيسك بعد إصابته بإحدى هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء العمرة.

واستطاع شقشق مسلسل أرابيسك استئناف العمرة مساء أمس الخميس والنزول للحرم المكى الشريف، بعد أن حبسه المرض عدة أيام فى غرفته بالفندق، حيث ساعده مرافقوه على تحقيق أمنيته بلمس الكعبة الشريفة.

وكان عمرو محمد على تعرض إلى هجمة من هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء فريضة العمرة مع والدته.

وقال شقيقه أحمد لـ"الخليج 365" إن الفنان تدهورت صحته بعد يوم واحد من سفره للعمرة وتعرض لهجمة من هجمات المرض، وهو ما تسبب فى بقائه بغرفته تحت رعاية والدته حتى تتحسن حالته الصحية.

وكان شقشق مسلسل أرابيسك سافر منذ 10 أيام لأداء العمرة مع والدته بعدما حقق برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أمنيته.

وكان ”الخليج 365” انفرد من خلال برنامج حكايات زينب بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006، وكشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وخلال الحوار والظهور الأول لعمرو محمد على في برنامج حكايات زينب أعرب عن رغبته في أداء العمرة ولمس الكعبة والشرب والاغتسال من ماء زمزم، متمنياً أن يكون فى ذلك شفاء له من مرضه، وبعد نشر الحوار حدث تفاعل كبير من الجمهور ونقابة الممثلين التي استجابت على الفور بضم عمرو لعضويتها حيث قررت له معاش استثنائى، كما استضافه برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.

وخلال البرنامج أعلن الليثى عن تحقيق أمنية عمرو محمد على وأهداه عمرة هو ووالدته وهو ما استقبله الفنان بالسعادة والشكر الجزيل.

وفور انتهاء حلقة برنامج واحد من الناس تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا علاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

ونظرا لبدء مرحلة العلاج تأجلت العمرة حتى تقرر سفر الفنان منذ الأربعاء قبل الماضى وهو ما تسبب فى ارتفاع الحالة المعنوية للفنان عمرو محمد على وأعرب عن سعادته وشكره لكل من استجاب لحالته وحاول التخفيف عنه كما أبدت والدته سعادتها بتحقيق أمنية ابنها وأمنيتها، ووجهت الشكر للإعلامى عمرو الليثى وكل من ساعد فى علاج ابنها.